Glücksrezept: Die Anleitung zum Glücklichsein für das Sternzeichen Waage

Ihr Glücksrezept folgt den Gesetzen von vier wesentlichen Planeten. Dem Recht auf Lebensfreude, das Ihnen Jupiter spätestens in der zweiten Jahreshälfte garantiert und dem Sie bislang zu oft aus dem Weg gegangen sind, weil Sie zu sehr darauf Rücksicht nahmen, was andere von Ihnen erwarteten. Dem Recht auf wahre Liebe , die sich bei Ihnen bereits im Februar, der ersten März-Woche und im April ankündigt, und die im November sehr tief, sehr ernst werden wird. Beharren Sie von Anfang an auf absolute Ehrlichkeit in Ihrer Beziehung, keine Lügen mehr.

Dazu kommt das Recht auf finanzielle Sicherheit, die Ihnen Merkur schenkt, wenn Sie Ihr diplomatisches Geschick, Ihre kluge Überlegenheit nicht mehr in Machtspielchen verplempern, sondern im Job zu Ihrem Vorteil nutzen. Viertens: Das Recht auf Selbstverwirklichung, das Sie mit der Kraft von Uranus durchsetzen, wenn Sie endlich bereit sind, etwas Grundsätzliches zu verändern.

Ihre persönlichen Glücksdaten 2012:Jupiter bringt inneres Glück: ab 11. JuniVenus schenkt Liebesglück: 28.10. bis 21.11.Merkur bringt Geld-Glück: 17.9. bis 5.10.Uranus beflügelt Sie: vor allem ab 8. Oktober

