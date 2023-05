Glücksrezept: Die Anleitung zum Glücklichsein für das Sternzeichen Skorpion

Ihr Glücksrezept wird Ihnen mehr Geld bringen und vor allem die Beziehung, nach der Sie sich sehnen, wenn Sie die Gesetze der Planeten befolgen. Und nicht faule Kompromisse eingehen, wobei dafür bei Ihnen ohnehin kaum die Gefahr besteht. Es sei denn, Sie hätten resigniert, besonders dann müssen Sie im ersten Halbjahr alles, was Sie umgibt, nach den Gesetzen Jupiters überprüfen: Ein Leben, das keine Freude macht, ist falsch. Ist es so, im Job , in der Liebe ? Das Venus-Gesetz sagt: Öffne dich, verkriech dich nicht hinter alten Enttäuschungen, sei bereit zu neuen tiefen Gefühlen, die du in der alten Partnerschaft finden kannst oder mit einem Menschen, der im März in dein Leben tritt. Wenn Sie dieses Gesetz befolgen, werden Sie im Sommer zu zweit Pläne schmieden, die Sie spätestens im Herbst verwirklichen.

Merkur und Uranus sagen Ihnen, dass 2012 das Vertrauen in die eigenen Chancen und der Mut zur Veränderung am wichtigsten sind.

Ihre persönlichen Glücksdaten 2012:Jupiter bringt inneres Glück: bis 10. JuniVenus schenkt Liebesglück: 22.11. bis 15.12.Merkur bringt Geld-Glück: 5.10. bis 28.10.Uranus Beflügelt Sie: vor allem im Oktober

