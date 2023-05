Glücksrezept: Die Anleitung zum Glücklichsein für das Sternzeichen Jungfrau

Ihr Glücksrezept sagt, dass Sie in Ihrem Merkur-Jahr 2012 keine großen Anstrengungen unternehmen müssen, damit sich alles verändert. Folgen Sie den Gesetzen Ihres Merkurs, der Sie durch dieses Leben treibt, von einem Termin zum anderen hetzt. Gut so, Sie machen Karriere, machen ein unerwartetes Geschäft, kommen zu Geld.

Das Venus-Gesetz für den Fall, dass es in Ihrer Liebe nicht mehr stimmt: Verdrängen der Probleme gehört nicht in Ihr Leben. Im Oktober wird Sie das Schicksal mit neuen Menschen zusammenbringen, Freunden, vielleicht auch einem Partner, die Ihnen nichts mehr vorspielen und dem vor allem Sie nichts mehr vorspielen müssen. Das Uranus-Gesetz: Lassen Sie bis März hinter sich, was Ihrer unwürdig ist, was Sie nur belastet, was nur aus Selbstlüge besteht. Sie brauchen die ganz ehrliche Lebensbasis, zu der Ihnen Jupiter verhilft – mit ungeahnten Wendungen, unvorhergesehenen Zwischenfällen.

Ihre persönlichen Glücksdaten 2012:Jupiter bringt inneres Glück: bis 10. JuniVenus schenkt Liebesglück: 3. bis 27. OktoberMerkur schenkt Geld-Glück: 2.9. bis 16.9Uranus gibt Kraft: vor allem im März

