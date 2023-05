Glücksrezept: Ihre Anleitung zum Glücklichsein

Glücklich sein will jeder. Aber was braucht es eigentlich zum Glück? Wir verraten Ihnen Ihr persönliches Glücksrezept, damit Sie 2012 rundum zufrieden sein werden...

2012, im Merkur-Jahr, wird alles leichter und fröhlicher! In Ihrem Glücksrezept können Sie nachlesen, welche Zutaten für Ihr Glück entscheidend sind. Mit dem Glücksrezept weisen wir Ihnen den Weg zum Glücklichsein...

Auf den ersten oberflächlichen Blick gesehen, ist das Glück 2012 so gerecht verteilt wie selten zuvor. Wie mit dem Kalender nach Tagen abgezählt: Die erste Hälfte gehört den einen, die zweite Hälfte den anderen. So haben Stier, Krebs, Jungfrau, Skorpion, Steinbock und Fische den Jupiter bis zum 10. Juni auf Ihrer Seite. Und wenn dann der Glücksplanet am 11. Juni in die Zwillinge einzieht, werden die restlichen Sternzeichen mit positiven Überraschungen beschenkt.

Aber das ist nur ein genereller Trend. Beim Glück, bei den entscheidenden Wendungen in unserem Leben haben natürlich auch noch ein paar andere Planeten als Merkur mitzureden. Denn viele Empfindungen machen das Gefühl aus, das Ihnen die Zufriedenheit schenkt. Die Zutaten von Ihrem Glücksrezept: Eine ganze Schicksalsmischung aus Liebe , finanzieller Sicherheit, der Möglichkeit, sich frei zu entfalten, und des inneren Glücks. Venus, Merkur, Uranus und Jupiter prägen diese kosmischen Geschenke, nach deren Einfluss wir Ihren ganz persönliches Glücksrezept 2012 erstellt haben.

Lesen Sie am besten gleich mal Ihr Glücksrezept 2012! Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen!