Hobby-Typologie: Welche Hobbys sind für das Sternzeichen Krebs typisch?

My home is my castle, so der Leitspruch des Krebses. Er verbringt seine freie Zeit am liebsten in den eigenen vier Wänden. Kein Wunder, dass es für ihn durchaus zum Hobby werden kann, die Wohnung immer wieder neu und noch schöner zu gestalten. Mit selbst gemalten Bildern bringt er gleich etwas Persönliches mit ein und macht so sein Zuhause zum beliebten Aufenthaltsort für Familie und Freunde. Denn hier wird oft gefeiert. Krebse sind nämlich sehr gesellig und laden gern Gäste zu sich ein. Am liebsten, um diese zu bekochen. Denn das ist ein weiteres Krebs-Hobby: sich in der Küche auszutoben und anschließend in kulinarischen Genüssen zu schwelgen. Sportlich sind Krebse dagegen in der Regel eher nicht. Mit einer Ausnahme: Die meisten Krebse sind passionierte Schwimmer. Als Wasserzeichen sind sie im kühlen Nass in ihrem Element.

