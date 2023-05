Hobby-Typologie: Welche Hobbys sind für das Sternzeichen Widder typisch?

Der Widder ist das erste Zeichen im Tierkreis. Damit gehört er auch immer zu den ersten, die ein neues Hobby für sich entdecken. Oft schon lange, bevor die breite Masse davon erfährt. Zudem liebt es der Widder sportlich, denn Bewegung ist das A und O für sein Wohlbefinden. Kein Wunder, dass sein liebstes Hobby in diese Kategorie gehört. Egal ob Radeln, Laufen, Motocross oder Squash: Alles, was Schnelligkeit erfordert und wobei der Widder sich austoben kann, gefällt ihm besonders. Und wenn er dabei dann auch noch die Konkurrenz abhängt und der Beste ist, strahlt er vor Stolz. Doch sobald er den Siegerpokal in Händen hält, denkt er schon wieder über die nächste sportliche Herausforderung nach. Sich immer wieder neu zu beweisen, ist nun mal seine große Leidenschaft!

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder!