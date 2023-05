Hobby-Typologie: Welche Hobbys sind für das Sternzeichen Stier typisch?

Kaum ein Zeichen hat so einen grünen Daumen wie der Stier . Deshalb hat er auch fast immer ein kleines Refugium, in dem er seine Liebe zu Pflanzen ausleben kann. Selbst auf dem kleinsten Balkon ist Platz, um Blumen auszusäen, und ein Stier mit Garten ist seinem persönlichen Paradies schon sehr nah. Kein Wunder, dass er dort, aber auch in botanischen Gärten, Stadtparks oder auf Feldern und Wiesen gern seine Zeit verbringt. Hauptsache Natur! Zudem kochen und essen Stiere mit großer Leidenschaft. Daraus könnte sich ein wahres Hobby entwickeln, von dem dann die geladenen Gäste kulinarisch profitieren. Weitere Stier-Hobbys sind Lesen und Faulenzen. Wellness schreiben diese Zeichen ebenfalls groß. Stiere verstehen es perfekt, es sich so richtig gut gehen zu lassen.

