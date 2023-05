Horoskop: Befreien Sie sich jetzt von Ihrem Fluch

Unser Chef-Astrologe Erich Bauer weiß: So befreien Sie sich von jedem Fluch!

Wenn Sie sich von einem Fluch verfolgt fühlen, ist es zuallererst wichtig, dass Sie auf den Urheber, den Fluchmacher, zurückgreifen. Jeder Fluch hat so ein Wesen. Irgendjemand ist Ihnen böse. Das bedeutet nicht, dass Sie wirklich etwas Böses getan haben müssen. Überhaupt nicht! Viel eher ist es so, dass der Fluchmacher Ihnen etwas neidet, Ihnen etwas nicht gönnt oder meint, dass er durch Sie einen Nachteil erfahren hat, obwohl Sie nie derartiges im Sinn hatten.

Wenn Sie den Fluchmacher ausfindig gemacht haben, müssen Sie einen Zettel zur Hand nehmen und darauf schreiben: "Ich entziehe mich deinem Fluch!" Diesen Zettel müssen sie 30 Minuten lang in Ihrer rechten Faust bewahren. Dabei sprechen Sie immer wieder diesen Satz: "Ich entziehe mich deinem Fluch!"

Nach 30 Minuten legen Sie das Papier in eine Schale und verbrennen es. Während der Fluchzettel verbrennt, sprechen Sie weiter den Satz: "Ich entziehe mich deinem Fluch!"

Wenn der Zettel restlos verbrannt ist und nur noch schwarze Asche übrig geblieben ist, schütten Sie diese Asche aus dem Fenster. Dabei sagen Sie einen neuen Satz: "Jetzt bin ich von deinem Fluch befreit!"

Ziehen Sie dann in Gedanken einen Schutzkreis um sich. Strecken Sie dafür Ihre linke Hand aus und drehen Sie sich nach links einmal um die eigene Achse, bis Ihr Arm wieder nach vorne zeigt. Ziehen Sie dann genauso einen zweiten Kreis ungefähr in der Höhe Ihrer Knie um sich. Zuletzt ziehen Sie einen Kreis in Kopfhöhe. Jetzt hat der Fluch keine Macht mehr über Sie.