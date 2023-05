Horoskop: Das Geheimnis Ihrer Gesundheit

Wer oder was macht Sie krank? Und welche Menschen tun Ihnen gut? Wir haben die Antworten! In diesem Horoskop erfahren Sie das Geheimnis Ihrer Gesundheit...

Wer ständig über seine Krankheiten redet, macht Sie krank. Egal, welches Sternzeichen Sie haben oder wo Ihr Chiron steht.

Aber in dieser Woche lernen Sie auch die subtileren, hinterhältigeren, stilleren Feinde Ihrer Gesundheit kennen. Denn: Neptun enthüllt jetzt das große Geheimnis Ihrer Gesundheit. Und Ihr Chiron ist so stark, ist geradezu magisch wie selten zuvor. Mehr dazu lesen Sie in Ihrem persönlichen Horoskop...

Die Position Ihres ganz persönlichen Chirons öffnet Ihnen die Augen. Ihr Chiron sagt Ihnen, wer Sie krank macht. Wer Ihre Selbstheilungskräfte fördert, wer Ihnen hilft, gesund zu werden. Welche Lebenssituationen Gift für Sie sind.

Hier finden Sie die Tabelle, in der Sie Ihre Chironposition nachschauen können >>

