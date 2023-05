Horoskop: Das ist Ihre Sternstunde!

Der Kosmos mag in Aufruhr sein - aber inmitten all des Chaos schlägt Ihre ganz persönliche Sternstunde! Wir verraten Ihnen das genau Datum und die genaue Uhrzeit...

Erst einmal die schlechte Nachricht vom Sternstunden-Horoskop. Auf unserer Erde, in unseren Beziehungen , am Arbeitsplatz spiegelt sich das Sternengewitter wieder, das sich im Kosmos zusammenbraut. Uranus, Pluto und Merkur sind gegeneinander angetreten, explosive Energien entladen sich.

Eine wahre Chaoswoche kommt auf uns zu, die tiefgreifende, plötzliche Veränderungen mit sich bringt. Viel Streit, viel Hass und keinerlei Verständnis. Weil die Menschen unter extremen Spannungen stehen. Sie werden wachgerüttelt, es wird Ihnen plötzlich bewusst, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass Sie etwas verändern müssen.

Und durch eine feindliche, gnadenlose Opposition von Merkur und Uranus erkennen Sie, was zu tun ist, treffsicher, ohne Zweifel. Das ist die gute Nachricht vom Sternstunden-Horoskop. Aber Sie sollen nicht gerade in dieser Woche Ihr Leben umkrempeln, sondern zum richtigen Zeitpunkt, den unser Chefastrologe Erich Bauer für Sie berechnet hat: Ihre Sternstunde, noch in diesem Jahr, in der Ihnen Großes gelingen wird und sich alles zum Guten wenden kann.

Wann genau Ihre persönliche Sternstunde ist, erfahren Sie in Ihrem ganz persönlichen Sternstunden-Horoskop...

Sie können auch am Telefon erfahren, wann Ihre Sternstunde ist. Informieren Sie sich hier .