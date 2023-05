Horoskop: Der Geld-Punkt

Venus steht im Schützen. Jetzt haben Sie die Chance auf finanziellen Erfolg. Erkennen Sie Ihr Talent.

Nicht jeder ist für die große Karriere geschaffen, für die Sie der listige Stratege sein müssen. Vielleicht kommen Sie eher als Selbstständiger zu Geld. Oder Sie sind der Glückspilz, der erbt, im Lotto gewinnt. Der Geld-Punkt in Ihrem Horoskop bestimmt, was Ihnen den finanziellen Erfolg bringt. Venus hilft Ihnen jetzt dabei, ihn zu finden.

Die Venus wandert jetzt in den Schützen, dem Siegerzeichen, das unter dem besonderen Schutz Jupiters steht und uns den Weg zum Erfolg zeigt. Denn Venus schenkt uns nicht nur die Liebe, das ist der große Irrglaube. Venus bringt den Luxus, das Wachstum, den Reichtum.

Wenn Sie nun in der Tabelle (hier klicken) ermitteln, wo die Venus zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand, müssen Sie danach feststellen, in welcher Verbindung sie zur Venus im Schützen steht. Nun haben Sie Ihren Geld-Punkt. Er eröffnet Ihnen, worin Ihr finanzielles Talent liegt. Worauf können Sie bauen, was bringt Sie von den Schulden runter, was bringt am meisten Geld auf Ihr Konto?

Lesen Sie im Horoskop nach, wie Sie Ihren Geld-Punkt nutzen können.

Der Weg zur Auflösung

Ermitteln Sie zunächst die Position, die Venus zum Zeitpunkt Ihrer Geburt hatte. >> Nutzen Sie dafür die Venus-Tabelle! >>

Zählen Sie dann ab, wie weit Ihre persönliche Venus (siehe Tabelle) von der Venus im Schützen entfernt ist. Der Uhrzeigersinn spielt dabei keine Rolle, nur der kürzeste Abstand.

Es gibt sieben Möglichkeiten: Ihre Venus steht auch im Schützen. Ihre Venus steht im Zeichen neben Venus im Schützen (Skorpion und Steinbock). Zwischen ihr und der Venus im Schützen ist ein Zeichen (bei Wassermann und Waage). Zwei Zeichen (beim Geld-Punkt in den Fischen oder der Jungfrau). Drei Zeichen (Widder, Löwe). Vier (Stier, Krebs). Sie steht dem Schützen gegenüber (Zwillinge).