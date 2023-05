Horoskop: Der Glücks-Komet kommt!

Was uns der Glücks-Komet bringt? Er erlöst Sie vom alten Karma. Lesen Sie mehr im Horoskop.

Es wird ein ergreifendes Naturschauspiel. Am 28. November wird der Glücks-Komet vor Ihnen am Himmel erscheinen. Bei Tag, vermutlich überall auf unserer Erde sichtbar (Durch die unmittelbare Nähe an unsere Sonne dürfen Sie ihn bei Tag nur mit einem Schutz beobachten, am besten mit einer so genannten "Sonnenfinsternis-Brille" vom Optiker). Er durchkreuzt unser Sonnensystem seit der Geburt unserer Welt. Und trägt in sich die gesamte Energie der Planeten und unserer Geschichte, die ihn seit jeher begleiteten.

Der Einfluss des Kometen kann Sie vom Karma erlösen, von Verhaltensmustern, die sich in vielen Reinkarnationen angesammelt haben. Dabei unterstützt Sie der Mondknoten im Skorpion, der Sie mit der Vergangenheit verbindet.

Der Weg zur Auflösung

Der Mondknoten befindet sich im Skorpion. Zählen Sie ab, wie weit Ihr eigenes Sternzeichen vom Mondknoten im Skorpion entfernt ist. Der Uhrzeigersinn spielt dabei keine Rolle, nur der kürzeste Abstand.

Es gibt sieben Möglichkeiten: Ihr Sternzeichen ist im gleichen Zeichen wie der Mondknoten (Skorpion). Ihr Sternzeichen ist neben dem Mondknoten (Schütze und Waage). Zwischen Ihrem Sternzeichen und dem Mondknoten liegt ein Zeichen (Steinbock und Jungfrau). Zwei Zeichen (Wassermann und Löwe), drei Zeichen (Fisch und Krebs). Vier (Widder und Zwilling). Ihr Zeichen steht dem Mondknoten gegenüber (Stier).

Lesen Sie dann Ihr unten stehendes Horoskop...