Horoskop: Der Glücksschlüssel für das Sternzeichen Stier

Mars steht in einem etwas kühlen Verhältnis zu Ihnen. Und Merkur übt im Quadrat einen zwanghaften Druck auf Sie aus. Jetzt ist es wichtig, dass Sie sich Ihrer Wesensart besinnen, dass Sie nichts übers Knie brechen, nichts überstürzen – das würde auch nicht zu Ihnen passen.

Daraus ergibt sich Ihr Glücks-Schlüssel: Sie ruhen in sich. Sie bauen auf Werte, die Bestand haben – also keine flüchtigen Geschäftchen, zu denen Sie Merkur mit seinen spontanen Einfällen verführen könnte. Auch nicht der spontane Job-Wechsel, zu dem viele jetzt neigen. Sondern beharrlich dranbleiben. Das Ausbauen, weiter Aufbauen, was Sie bereits begonnen haben. Vielleicht die Immobilie, das eigene Reich. Das Glück eines Jupiters im Sextil spielt Ihnen Gelegenheiten zu, die Sie mit Fleiß und Ausdauer zu einem Geschäft machen. Haben Sie Geduld, sie bringt Geld .

Einzige Gefahr dabei: Sie verlieren sich in Ihrem Phlegma. Lassen alles so laufen, wie es ist. Sie müssen handeln, die Arbeit, die Möglichkeiten anpacken, die sich bieten.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Stier!

Ihr Jahreshoroskop 2014!