Horoskop: Der Glücksschlüssel für das Sternzeichen Fische

Sie stehen nicht unter dem direkten Einfluss von Merkur im Wassermann. Und auch der günstige Mars hat eher eine kühle Beziehung zu Ihnen. Aber die Sonne stärkt Ihr Selbstbewusstsein und Ihr großer Freund Neptun schenkt Ihnen treffsicher intuitive Eingebungen. Sie sind Gold wert.

Daraus ergibt sich Ihr Glücks-Schlüssel: Wenn Sie künstlerisch arbeiten, wird jetzt Ihr kreatives Talent Höchstleistungen hervorbringen. Und Sie spüren genau, wer und was Ihnen dabei helfen kann, Ihre wunderbaren Ideen in Geld umzusetzen. Jupiter wird Ihnen glückliche Fügungen zuspielen, die Sie nicht als Zufälle abtun dürfen – sondern achten Sie auf jede Botschaft, die Sie in einer scheinbar zufälligen Bemerkung, in einem Film im Fernsehen oder in einem Buch auffangen können. Diese Fügungen können Sie auch im Beruf sehr viel weiterbringen. Vertrauen Sie sich selbst, hören Sie auf die Stimme Ihrer Seele.

Einzige Gefahr dabei: Dass Sie sich von anderen Menschen vom Weg abbringen lassen.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Fische!

