Horoskop: Der goldene Samstag wird Ihr Glückstag!

Der Tag, an dem alles gelingt! Was Sie schon immer tun wollten, tun Sie es jetzt. Ihr ganz persönliches Horoskop für Ihren Glückstag, den goldenen Samstag.

Am Samstag, dem 7. September 2013, ist es soweit: Sonne und Merkur stehen in der geschäftstüchtigen, klugen Jungfrau, in diesem Analytiker unter den Zeichen – der ganz klar und zielgerichtet denkt.

Wenn Sie Geldprobleme haben, werden Sie jetzt einen Weg aus den Sorgen erkennen und das Richtige tun. Denn Jupiter wird Sie gleichzeitig unterstützen.

Auch andere Probleme können Sie jetzt lösen. Wenn es Streit in der Familie gab, wenn Ihre Beziehung in einer Krise ist, wenn Sie einsam sind, nicht den richtigen Anschluss finden – der Mond und Venus in der Waage verbinden die Menschen. Und ein Mars im königlichen Löwen gibt Ihnen Entscheidungskraft und Mut.

Wie Sie Ihren Glückstag optimal nutzen können, verrät Ihnen unser Horoskop.