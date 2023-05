Horoskop: Der Kosmos schenkt Ihnen eine zweite Chance!

Am Donnerstag, den 28. März, schenkt der Kosmos Ihnen eine zweite Chance! Alles, was Sie sich schon immer gewünscht haben, kann dann in Erfüllung gehen

Es ist ein Geschenk des Himmels, was sich da über uns im Kosmos zusammenbraut. Zu einem Cocktail des Glücks . Die Sonne, das Herz, der Kern unseres Wesens, unser Wille zur Entfaltung, zur Gestaltung unseres Lebens – dieser kosmische Vater verbündet sich mit der Venus, die Schwester des Glücks. Nicht nur der Stern der Liebe, sondern auch des Wachstums, des Lebensgenusses, des Besitzstrebens, der Schönheit und des Luxus.

Es ist wie eine Welle der sinnlichen Freuden, die auf uns einstürmt. Ja, unser Leben wird reicher, beständiger, sicherer. Was bedeutet das für Sie ganz persönlich? Sie stehen vor der großen Chance, Ihr Leben vollkommen zu wenden, zum Guten zu wenden. Für viele die zweite Chance, die uns die Sterne zuspielen, wenn wir bislang das Glück verpasst haben.

Natürlich ist von Sternzeichen zu Sternzeichen verschieden, wie der Einfluss dieser Verbindung auf Sie wirkt. In unserem Horoskop der zweiten Chance lesen Sie, wie Ihre ganz persönlichen Wünsche in Erfüllung gehen. Was Sie dafür tun müssen, lesen Sie in diesem Horoskop...