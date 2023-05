Horoskop: Die einmalige Chance unseres Lebens

Jupiter gibt Glück und Lebensfreude, Neptun weckt Seelenstärke, Saturn sorgt für Anerkennung und Erfolg, Mars macht Mut für einen Neubeginn. Diese einmalige Chance sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Seit vielen 100 Jahren wartet der Kosmos auf diesen Moment. Er wird sich erst wieder in vielen 100 Jahren wiederholen: Jupiter, Saturn und Neptun treten in einem dreifachen Trigon untereinander in Verbindung.

Das ergibt die dreiseitige Pyramide, von der schon die alten Ägypter sprachen. Etwas Großes wird entstehen. Man muss allerdings bereit sein für einen Neubeginn. Dafür sorgt Mars, der sich im Laufe der Woche mit den drei anderen Gestirnen verbindet.

Eine derartige Konstellation wird keiner von uns noch einmal erleben. Lesen Sie im Horoskop, welche einmalige Chance der Kosmos den Sternzeichen bietet.