Horoskop: Ihre 7 besten Tage bis zum 31. Dezember

Endspurt mit Glücksplanet Jupiter. Lesen Sie im Horoskop die sieben besten Tage für jedes Sternzeichen, die das Jahr 2013 in den letzten Wochen zu bieten hat.

Ja, das Mondjahr 2013 war nicht immer einfach für uns. Und manchmal haderten wir mir den Sternen. Aber es kommen noch sehr gute, sehr günstige Zeiten auf Sie zu, in denen Sie alles wenden können, was bisher schief gelaufen ist. Wir haben für Sie Ihre sieben besten Tage im November und Dezember berechnet. Jeweils sieben für jedes Sternzeichen. Für jeden Wunsch, für die Liebe , für den Beruf, für das leidige Geld. Nutzen Sie Ihr Glück .

Die wichtigste Voraussetzung für Ihren Erfolg: Sie müssen an Ihr Glück glauben! Wenn Sie offen und mit aufmerksamem Blick in einen Ihrer besten Tage gehen, die wir Ihnen in diesem Horoskop ankündigen, dann sehen Sie auch die Chancen, die sich an diesen Tagen bieten, und können sie ergreifen.

Lesen Sie im Horoskop, welches Ihre besten Tage bis zum 31. Dezember 2013 sind.