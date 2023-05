Horoskop: Ihre besten Tage im Jahr 2014

Ein Jahr mit vielen Glücksmomenten, die Ihnen die Chance bringen, alte Probleme zu überwinden und zu Geld zu kommen.

Starker Januar und Februar, bis 2. März. Mars fordert in Opposition Ihren Jupiter heraus. Sie sind sehr eigenwillig, verlangen klar und deutlich, was Sie im Beruf erwarten. Bringt Sie nach oben.

Ab 3. bis 29. Mai. Venus umarmt Ihren Jupiter. Sie sind beliebt, haben eine sehr warme, bestimmende Ausstrahlung. Sie verzaubern die Menschen, große Liebe nach einer stürmischen Begegnung möglich.

Ab 16. Juli. Jupiter wandert für den Rest des Jahres in den Löwen. Steht damit im beflügelnden Trigon zu Ihnen. Ihr Ansehen steigt, viele glückliche Fügungen.

Vom 1. bis 15. August. Durch einen günstigen Merkur besondere Erfolge für Sie. Alles möglich. Das einmalige Geschäft, der Lottogewinn, die unerwartete Erbschaft. Sie treffen eine geniale Entscheidung, haben enormes Glück bei einer größeren Anschaffung. Auch Kauf von Haus oder Wohnung ist jetzt möglich.

1. bis 8. November. Merkur fordert Ihren Jupiter in Opposition. Was Ihnen sehr am Herzen liegt, wird jetzt wie von Geisterhand gelöst. Neue Geldquellen erschließen sich. Alltagswunder.

