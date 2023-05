Horoskop: Die besten Tage 2014 für das Sternzeichen Stier

Was Sie angefangen haben, werden Sie 2014 erfolgreich zu Ende bringen. Glücksmomente eröffnen Ihnen ungeahnte Möglichkeiten. Sie lieben dieses Jahr.

1. bis 11. Januar. Merkur im Trigon zu Ihrem Jupiter. Eine unerwartete Reise bringt neue Einnahmequellen. Viel Geld.

23. April bis 7. Mai. Merkur umarmt Ihren Jupiter. Sie bekommen im Job ein traumhaftes Angebot. Große Chancen mit kreativer, künstlerischer Arbeit.

29. Mai bis 23. Juni. Venus im Stier. Sie erfahren das tiefe Glück einer Begegnung mit einem Menschen, der Ihnen ganz nahe ist. Es ist, als könnten sich Ihre Seelen berühren, als würden Sie ihn aus einem vorigen Leben kennen, ihm schon begegnet sein.

26. Juli bis 13. September. Mars fordert Ihren Jupiter in Opposition heraus. Sie sind dynamisch, kämpferisch eingestellt, werden von einem tiefen Vertrauen in sich selbst durchflutet. Traumhafte Momente, in denen Sie in sich selbst ruhen, total zufrieden.

18. Dezember bis Jahresende. Sie treffen eine ganz wichtige, glückliche Entscheidung. Vielleicht eine der größten in Ihrem Leben. Sie wird vollkommen richtig sein und Ihre Existenz auf eine sichere Basis stellen. Sie können sich zurücklehnen, ausruhen, stolz auf das sein, was Sie erreicht haben. Es ist sehr viel.

>> Schauen Sie zunächst in die Jupitertabelle, in welcher Position Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand. >>

