Horoskop: Ihre Gesundheit in jedem Alter

Ob mit 30, 40, 50 oder 60: Was Ihnen schadet. Was Ihnen hilft. Wie Sie fit bleiben. Wie Sie gesund bleiben. Wie Sie jung bleiben. Lesen Sie im Horoskop, wie Sie jetzt in jedem Alter Ihre Gesundheit bewahren!

Sie werden es selbst spüren. Schmerzen lassen nach, chronische Leiden setzen Ihnen nicht mehr zu. Sie fühlen sich fit, wie schon lange nicht mehr. Aber vor allem wird Ihnen jetzt bewusst, was Sie für Ihre Gesundheit tun müssen.

Der Kosmos schickt Ihnen einen Doktor, direkt ins Haus. Der Mars wandert am 15 Oktober in die Jungfrau. Er bleibt viele Wochen, bis zum 7. Dezember in dem vorsichtigen Sternzeichen, das vor allem um die Gesundheit bedacht ist.

In unserem Horoskop lesen Sie, wie der Einfluss von Mars auf Ihren Körper wirkt. Was Sie beachten und tun müssen, wenn Sie 30, 40, 50 oder 60 und älter sind.

