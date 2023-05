Horoskop: Jupiter schenkt Ihnen jetzt Erfolg

Jupiter schenkt Ihnen jetzt Erfolg: Wie diese positive Energie Ihr Leben verändern kann, verraten wir Ihnen in diesem Horoskop...

Am Dienstag, 6. Mai, verbindet sich die Sonne in einem beflügelnden Sextil mit Jupiter. Allein der Einfluss dieser Energien würde genügen, um Ihr Leben zum Besseren zu wenden. Kurz: Sie schaffen es aus eigener Kraft. Aber dazu kommen auch noch die Glücksmomente, die positiven Fügungen, die Jupiter in Ihren Alltag zaubert. Sie haben mehr Erfolg!

Sie ziehen das Glück an, Sie ziehen den Erfolg an und die Erfüllung ihrer Wünsche, weil sie daran glauben. Genau von diesem starken Gefühl werden Sie beseelt sein, wenn sich am Dienstag die Sonne und der Glücksplanet Jupiter zusammentun – eine Konstellation, die sich wie jede starke Verbindung am Himmel drei Tage vorher und auch noch drei Tage danach auswirkt.

Sie müssen es nur wollen und auf die eigenen Sterne in Ihrem persönlichen Horoskop hören.