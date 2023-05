Horoskop: Mit Astro-Coaching ins Glück

Erich Bauer berät Sie jetzt im Astro-Coaching, wie Sie das Beste aus Ihren Sternen machen - und die Jupiter-Chance dieser Woche nutzen können.

Es muss nicht viel passieren, dass Sie in eine tiefe Krise geraten. Sie können einmal die Rate Ihres Kredits nicht zahlen und schon gleiten Sie immer tiefer in die Schuldenfalle. Oder etwas in Ihrer Beziehung stimmt nicht mehr. Wie lange kann das noch halten?

Krisen begleiten unser Leben. Jupiter hilft Ihnen, da rauszukommen. Seit Ende Juni steht er im Krebs und in diesem Sternzeichen wirkt der Mond wie ein Zündfunke. Diese Woche beginnt mit einem Neumond.

Damit bekommen alle Sternzeichen nacheinander die Chance zu einem neuen Glück. Folgen Sie Erich Bauers Astro-Coaching, er zeigt Ihnen den Weg.