Horoskop: Saturn schenkt Ihnen neue Kraft!

Inmitten der Krise fühlt man sich oft hilflos. Aber Sie sind viel Stärker, als Sie glauben! Mithilfe von Saturn finden Sie jetzt den Weg aus der Krise! Hier lesen Sie mehr dazu...

Saturn schenkt Ihnen nichts, er macht Sie nur stärker, weil er das Beste aus Ihnen herauslockt. So ist Saturn wie ein strenger, aber guter Oberlehrer, der Ihnen in der Schule auch nichts geschenkt hat. So hatten erfolgreiche Menschen meist ein sehr kritisches, schwieriges Horoskop – und sie wuchsen daran. Das macht das Saturn-Prinzip deutlich.

Stark werden Sie im Kampf , nicht im einschläfernden Frieden. Weil die Zeiten so schwierig sind, brauchen wir all unsere Kräfte, die eben dieser nervige, mürrische Saturn wachrüttelt.

Am Mittwoch, den 15. August, geht Saturn eine Konjunktion mit Mars ein. Das verbreitet eine Stimmung von einer gewissen Verbissenheit. Wir sind außergewöhnlich ehrgeizig, vergleichbar mit Kindern, die in jedem Spiel Sieger sein wollen.

Am Freitag, den 17. August, geht Saturn ein Sextil zur Sonne ein. Der Quälgeist am Himmel fordert von uns Geduld und Ausdauer, eiserne Beharrlichkeit. Aus dieser Konstellation spricht auch die Aufforderung Saturns, niemals unsere Ziele, unsere Träume aufzugeben.

In Ihrem Horoskop lesen Sie, was Saturn von Ihnen erwartet, was er in Ihnen weckt. Was Ihre Saturn-Aufgabe ist. Wie Sie Ihre verborgenen Qualitäten nutzen.

Und so funktioniert das Saturn-Horoskop: Entscheidend ist für das Saturn-Horoskop nicht Ihr persönliches Sternzeichen. Entscheidend ist, in welchem Zeichen Saturn bei Ihrer Geburt stand.

