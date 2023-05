Horoskop: So schützen Sie sich vor diesen Sternen

Vorsicht vor den Sternen in der nächsten Woche: Saturn, Merkur, Mars, Uranus, Pluto und dann auch noch eine Sonnenfinsternis... Unser Horoskop verrät, wie Sie sich vor diesen Sternen schützen.

Diese Sterne werden Unruhe bringen. Es beginnt gleich am Montag, dem 28. Oktober. Merkur und Saturn sind eine gefährliche Verbindung eingegangen, die zwei Tage lang am heftigsten wirkt. Auch bei den Menschen steht Streit an.

Am Mittwoch, dem 30. Oktober, verbindet sich Mars mit Pluto im Trigon: Eigentlich eine positive Konstellation, die aber unter den anderen dramatischen Vorzeichen ins Negative umschwenkt: Die Menschen werden aggressiver.

Am Freitag, den 1. November, ist ein Uranus-Pluto-Quadrat am Himmel. Die Menschen lassen ihren negativen Gefühlen freien Lauf. Und jeden Tag, bis zum Sonntag, bis zur Sonnenfinsternis, nehmen die Spannungen zu.

Lesen Sie in unserem Horoskop, wie Sie sich schützen, Ihr Glück retten können.