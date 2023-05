Horoskop: So werden Sie über Nacht glücklich!

Der Wunder-Stern Venus stärkt jetzt Ihr Selbstvertrauen und schenkt Ihnen die Kraft, sich selbst zu lieben. Beste Voraussetzungen, um über Nacht glücklich zu werden...

Jetzt steht Venus im Krebs. Und das bedeutet: Jetzt beginnt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr alleine vor sich hinleben, egoistisch auf ihre individuelle Freiheit bedacht, sondern das Glück des Zusammenhalts entdecken, die Kraft der Gemeinschaft. Das Erwachen in ein neues Bewusstsein fängt in unseren privaten Beziehungen an, in den Familien, die die Venus im Familienzeichen Krebs fördert.

Ein großes Bedürfnis nach Versöhnung und Zusammenhalt erwacht. Wir möchten uns aussprechen, finden dabei auch die richtigen Worte. Und diese Harmonie, dieses neue Verständnis füreinander verbindet. Wenn Sie auf diese Venus im Krebs hören, werden Sie nicht mehr das Gefühl haben, Ihre Probleme alleine meistern zu müssen. Ihre Familie , Ihre Freunde und Ihr Partner kämpfen gemeinsam mit Ihnen.

Der Wunder-Stern Venus stärkt Ihr Selbstvertrauen. Sie lernen sich selbst zu lieben und glauben an sich. Das macht Sie stark. Denn wer sich selbst liebt, wird geliebt. Wer sich selbst vertraut, zieht das Vertrauen der Menschen an.

Und darin liegt das Geheimnis des Erfolgs. Nur wer an sich selbst glaubt, an den glauben anderen Menschen. Wie sehr Sie dieses Denken, dieses neue Bewusstsein verändern wird, lesen Sie in Ihrem Horoskop.

Berechnen Sie jetzt erstmal, in welchem Abstand der Wunder-Stern Venus zu Ihrem Zeichen steht. Und gehen Sie dann zur richtigen Auflösung (Bildergalerie).

So berechnen Sie, in welchem Abstand Venus zu Ihrem Sternzeichen steht:

Venus steht im Krebs . Tragen Sie nun Ihre eigene Sonne (Sternzeichen) unter dem richtigen Zeichen ein und zählen Sie die Zeichen, die Sie von der Venus trennen. Sieben Positionen sind möglich.

1. Ihre Sonne steht im selben Zeichen (Sie sind Krebs).2. Im Zeichen daneben (Löwe, Zwillinge).3. Ein Zeichen steht zwischen Ihrer Sonne und Venus (Jungfrau, Stier).4. Zwei Zeichen (Waage, Widder).5. Drei (Skorpion, Fische).6. Vier Zeichen (Schütze, Wassermann).7. Venus steht Ihrer Sonne gegenüber (Steinbock). Der kürzeste Abstand zählt, nicht der Uhrzeigersinn.