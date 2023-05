Horoskop vom 15. bis 21. April 2013: Jetzt kriegen Sie, was Sie wollen!

Der Mars macht Sie in dieser Woche zum Gewinner! Denn: Er verleiht Ihnen eine Extra-Portion Power! Folgen Sie unserem Horoskop - und Sie erreichen alles!

Der lange, düstere Winter hat uns mutlos gemacht. Zeit, dass sich die Sonne durchsetzt, neue Zuversicht, neuen Optimismus in unser Leben bringt. Und jetzt geschieht, auf was wir so lange gewartet haben: das kosmische Kraft-Wunder .

Was bedeutet das konkret? Eine gigantische Welle geballter Energie rollt auf uns zu. Die Stärksten unter den Planeten haben sich zusammengetan. Die Sonne, Vater unseres Lebens, der Selbstentfaltung – der Kern des Seins. Und Mars, Planet der männlichen Durchsetzungskraft, des Muts, der Dynamik. Eine Konjunktion, die Sie zum Frühlings-Gewinner machen kann, wenn Sie Ihre Chancen nutzen. Folgen Sie unserem Horoskop und Sie bekommen alles, was Sie wollen!

Ergreifen Sie Ihre große Chance, nutzen Sie Ihre persönliche Mars-Kraft, nutzen Sie Ihren besonderen Mars-Tag. Und werden Sie zum Gewinner!