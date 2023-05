Horoskop: Was der Herbst 2013 den Sternzeichen Neues bringen wird

Was neu wird, was vollendet wird. Die Gewinner, die Verlierer. Wie werden uns die Sterne in den nächsten Monaten beeinflussen? Was wird der Herbst 2013 Neues bringen? Im Horoskop erfahren Sie es.

Es war kein einfaches Jahr, auf das wir jetzt zurückschauen. Die große Flut, Kriege, tiefe Krisen... Kritische Konstellationen setzten uns oftmals auch privat zu. Wir haben viel begonnen, in unsere Pläne große Hoffnungen gesetzt. Jetzt kommt der Herbst der Ernte.

Ein guter Herbst, in dem Sie viel, was Sie begonnen haben, erfolgreich vollenden werden. In jeder Beziehung . In der Liebe , im Beruf , auch beim Geld . Lesen Sie in unserem großen Horoskop, was Ihnen der Herbst 2013 bringen wird. An neuen Chancen, ganz besonderen Möglichkeiten.