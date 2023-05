Horoskop: Wer stiehlt Ihnen das Glück? Wer sind Ihre Feinde?

Dank Saturn kommt jetzt die Wahrheit ans Licht. Sie werden erkennen, wer Ihrem Glück im Weg steht. Im Horoskop verraten wir Ihnen, wer Ihre wahren Feinde sind...

Unsere größten Feinde sind oft die falschen Freunde. Menschen, die uns nicht hintergehen, nicht ausnützen, die es sogar gut mit uns meinen, aber den falschen Einfluss auf uns haben und uns deshalb im Weg stehen.

Das kann der Partner sein, der Sie wie ein Kind behandelt, Ihnen alles abnimmt und Sie deshalb klein hält. Normalerweise verdrängen Sie das, auch wenn es Ihnen bewusst ist. Jetzt kommt die ganze Wahrheit hoch. Sie ertragen keine Selbstlügen mehr, Sie erkennen, wer Ihnen das Glück stiehlt, wer Sie einschränkt, allzu sehr klammert, und auch, wer Ihr offener Feind ist und wer Ihr heimlicher Gegner. Alles kommt ans Licht. Mehr dazu erfahren Sie in Ihrem Horoskop.

Die Tage der Wahrheit beginnen. Saturn wandert am 5. Oktober in den Skorpion und das auch noch während einer kritischen Mondpause. Die Stimmung verändert sich plötzlich. Wie bei einem hereinbrechenden Tief. Waren wir noch zuvor (unter einem Saturn in der Waage) eher um Harmonie bemüht – verbreitet der Kosmos jetzt ein Klima der Ernsthaftigkeit und der Härte.

Um sich Klarheit darüber zu verschaffen, wer Ihrem Lebensglück im Weg steht, lesen Sie am besten gleich mal Ihr persönliches Horoskop...

Es ist auch möglich, an dieser Stelle einen weiteren Eindruck zu erlangen. Vielleicht werden auf diese Weise neue Lösungsansätze aufgezeigt.