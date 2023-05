Horoskop zum Jahreswechsel 2013 - 2014: Halten Sie Ihr Glück fest!

Ihr ganz persönliches Horoskop für einen sehr kritischen Jahreswechsel. Mars, Pluto, Uranus und Co. setzen uns zu. So halten Sie Ihr Glück fest.

Die letzten Tage haben Ihnen ziemlich zugesetzt. Es hat viel Streit gegeben, unnötige Auseinandersetzungen. Und nun können wir Ihnen leider keine Besserung versprechen: Uns steht ein kritischer Jahreswechsel bevor.

Montag, 30. Dezember: Keine spontanen Entscheidungen und Aktionen. Die Sonne nimmt ein Quadrat zum explosiven Uranus ein.Dienstag, 31. Dezember: Silvester. Dank eines Mars-Quadrat-Pluto neigen Sie zu überhasteten Handlungen. Dazu umarmt der Merkur Pluto und steht im Quadrat zu Mars. Höllisch!Mittwoch, 1. Januar: Unfälle drohen und Streit daheim. Nur Gelassenheit und Verständnis helfen.Donnerstag, 2. Januar: Ein friedlicher Tag, Stille.Freitag, 3. Januar: Sie neigen zu Leichtfertigkeit, sagen, was Sie nie sagen dürften. Die Sonne im Quadrat zu Mars und der Merkur in Opposition zu Jupiter sorgen dafür.Samstag, 4. Januar: Alles friedlich, Erholung.Sonntag, 5. Januar: Die Sonne steht in feindlicher Opposition zu Jupiter. Die Menschen neigen zur Rechthaberei und Selbstüberschätzung.

Lesen Sie im Horoskop, wie Sie zum Jahreswechsel Ihr Glück bewahren!