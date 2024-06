Horoskop zum Venus-Wunder am 29.06.2024: So nutzen Widder jetzt die magischen Liebesenergien

Lieber Widder, Ihre feurige Energie wird durch die sanfte Venus im Krebs beruhigt. Stellen Sie sich das vor, als ob sich alte Wunden in einem heilsamen Regen der Versöhnung endlich schließen. Nutzen Sie diese Zeit, um tiefer in Ihre eigenen Gefühle einzutauchen und emotionale Blockaden zu lösen. Sie sehnen sich nach Beziehungen, die Sie nähren, die wie eine ruhige, klare Quelle sind, die stets Erfrischung bietet. Der Einfluss von Merkur und Saturn fördert ehrliche Kommunikation, während das Merkur-Uranus-Sextil am 30.06.2024 Sie dazu einlädt, sich auf aufregende und unerwartete Begegnungen einzulassen. Lassen Sie Ihre impulsive Seite von der heilenden Magie der Venus zähmen.

Ihr Venus-Mantra:

Ich lasse Heilung wie sanften Regen auf mein Herz fallen.

Lesen Sie außerdem: Das große Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Widder von Juni bis September