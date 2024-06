Horoskop zum Venus-Wunder am 29.06.2024: So nutzen Zwillinge jetzt die magischen Liebesenergien

Liebe Zwillinge, die Konstellationen dieser Woche bieten Ihnen die Gelegenheit, Ihre vielseitige Natur in tiefere emotionale Ebenen zu lenken. Stellen Sie sich vor, dass Ihre Gedanken wie Schmetterlinge sind, die in einem Garten der Liebe umherflattern, bereit, sich auf einer Blüte der tieferen Verbundenheit niederzulassen. Sind Sie bereit, sich auf tiefere Gespräche und vertrauensvolle Verbindungen einzulassen? Venus im Krebs lädt Sie ein, Ihre kommunikativen Fähigkeiten zu nutzen, um Missverständnisse zu klären und neue Bindungen zu knüpfen. Lassen Sie sich von der frischen Brise des Merkur-Uranus-Sextils am 30.06.2024 inspirieren und erkunden Sie neue Facetten Ihrer Beziehungen.

Ihr Venus-Mantra:

Ich öffne mein Herz für tiefe und ehrliche Verbindungen.

