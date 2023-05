Horoskop zur Bundestagswahl 2013: Stärken und Schwächen unserer Spitzenkandidaten

Der Steinbock schweigt eher, bevor er was Falsches sagt. Peer Steinbrück, 66, hat schon manches von sich gegeben, was nicht so ganz dem hohen Verantwortungsgefühl seines nüchternen Sternzeichens entspricht. Zur Wahl in Italien sagte der SPD-Kanzlerkandidat einst den legendären Satz: "Ich bin bis zu einem gewissen Grad entsetzt, dass zwei Clowns gewonnen haben." Mangelnde Diplomatie warf man dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bundesfinanzminister vor. Ja, er kann wohl kaum nur Steinbock sein...

Die astrologische Erklärung: Er ist ein besonders betonter Steinbock, der den Mars im eigenen Zeichen umarmt. Heißt: Eigenwille, Risikobereitschaft. Auch mal etwas zu entschlossen. Sein Merkur wird im Quadrat von Neptun gefesselt: Verführt ab und zu zur Gedankenlosigkeit. Sagt eben, was man nicht unbedingt sagen soll.