Horoskop zur entscheidenden Begegnung: Zwischen Ihrem Sternzeichen und Merkur liegen zwei Zeichen

Sie sind ein Zwilling oder ein Schütze. Der Merkur steht in einem fesselnden Quadrat zu Ihnen. Sie müssen etwas vorsichtig sein. Nicht jeder, den Sie derzeit kennenlernen, meint es gut mit Ihnen oder tut Ihnen gut. Aber Sie haben ohnehin eine gewisse kritische Distanz zu den Menschen und gehen in Beziehungen niemals ganz auf. Ein Wesenszug, den Sie derzeit eher betonen als bekämpfen sollten. Aber bleiben Sie dennoch offen.

Auch in Ihrem Leben wird es zur entscheidenden Begegnung kommen: Allerdings müssen Sie dabei Ihre Zweifel an den eigenen Fähigkeiten und Ihre derzeitigen Ängste, die richtigen Worte zu finden, überwinden. Sie reden wie ein Prediger und das wissen Sie. Überwinden Sie Ihre Komplexe, gehen Sie auf die Menschen zu, öffnen Sie sich. Sie werden einen Menschen finden, der Sie vollkommen versteht – ohne Worte. Sie werden vor ihm stehen und das spüren. Vielleicht fühlten Sie sich noch nie einem Menschen so nahe wie jetzt.

Einzige Gefahr dabei: Sie bekommen nicht das zurück, was Sie geben. Hüten Sie sich vor Egomanen, Betrügern und Schwätzern. Hören Sie auf Ihre Gefühle, die Ihnen die Wahrheit sagen.

