Horoskop zur entscheidenden Begegnung: Zwischen Ihrem Sternzeichen und Merkur liegt ein Zeichen

Sie sind ein Krebs oder ein Skorpion. Der starke Merkur steht in einem beflügelnden Sextil zu Ihrem Sternzeichen . Sie ziehen die Menschen an, die Ihnen nützen, die Sie unterstützen, Sie fördern. Bei Ihrem günstigen Jupiter können es auch mächtige, wohlhabende Gönner sein, die eine glückliche Fügung mit Ihnen verbindet. Zumal Sie zur Zeit unter diesem Einfluss auch etwas zum Prestige-Denken neigen. Macht, Luxus zieht Sie an.

Zur entscheidenden Begegnung kann es auf alle Fälle nur mit einem Menschen kommen, der etwas zu sagen hat. Ihre ganz besondere Ausstrahlung, Ihre derzeit so fröhliche, positive Art, Ihr erwachtes Talent, mit den Worten umzugehen, zieht diese Menschen an, die an Ihnen ganz besondere Anlagen erkennen, die oft übersehen werden. Ihre übersinnlichen Fähigkeiten, Ihre enorme Intuition, Ihre verborgenen Seelenkräfte. Es ist durchaus möglich, dass Ihnen diese Begegnung einen ganz neuen Weg eröffnet, den Sie bisher nicht für möglich hielten – als Heiler, als spiritueller Lehrer, als Schriftsteller.

Wer für Sie gefährlich werden kann: Die Schwätzer, die das Blaue vom Himmel versprechen. Sie werden von den derzeitigen Konstellationen genauso gefördert und gerade Sie sind anfällig für Betrüger. Aber auch für Menschen, die bei Ihnen nur Halt und Fürsorge suchen, die sie selbst nicht geben können und bei Persönlichkeiten wie bei Ihnen suchen. Lassen Sie sich nicht ausnutzen. Sie neigen jetzt dazu.

