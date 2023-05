Ihr ganz persönliches Wohlfühl-Horoskop

Wir können jetzt ein seltenes Schauspiel beobachten: Jupiter, Venus und Merkur an einem Punkt, aufgereiht wie eine Perlenkette.

Die seltene, kosmische Allianz trägt neue Freude in Ihr Herz, die Sie stark machen wird. Lesen Sie dazu unser Wohlfühl-Horoskop.

Was Ihnen jetzt die Sterne schenken, brauchen Sie dringend: Mehr Freude und weniger Sorgen! Der Segen der drei Glückssterne kann Ihr Leben vollkommen verändern, wenn Sie Ihrem Wohlfühl-Horoskop folgen.

Am Montag, 27. Mai, umarmen sich Jupiter und Merkur in den unbekümmerten, fröhlichen Zwillingen. Eine positive, optimistische Grundstimmung breitet sich aus. Sie sehen alles gelassener und erkennen, was Ihnen die Sorgen nehmen kann.

Am Dienstag, 28. Mai, umarmt der Jupiter auch die Venus. Jetzt stehen alle drei zusammen. Ihr Optimismus nimmt weiter zu. Neue Freundschaften fallen leicht. Ihr ganz persönlicher Jupiter (Sie finden ihn in dieser Tabelle) hilft Ihnen, gelassener zu sein.

Erkennen Sie mit unserem Wohlfühl-Horoskop Ihre Chance, die Jupiter Ihnen jetzt bringt.