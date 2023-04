Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Dieser Mond liebt Heilkräuter und die Natur.

Diese Woche starten wir mit dem Mond in der Jungfrau und am Freitag findet ein Vollmond im Skorpion statt. Diese Mondenergien regen die Selbstheilungskräfte an und das Thema Naturheilkunde sollte nun besser in den Fokus rücken. Die Naturheilkunde bezeichnet verschiedene Methoden, die die körpereigene Selbstheilung aktivieren. Zur klassischen Naturheilkunde zählen z. B. die Phytotherapie, Hydro- und Balneotherapie, Bewegungstherapie, Wärme- und Kältetherapie, Diätetik, Aromatherapie. Besonders beliebt sind Heilpflanzen in den klassischen Selbstbehandlungssparten wie bei Erkältung (Hus­ten), Magen-Darmproblemen, Verletzungen und Hauterkrankungen.

Daneben gibt es eine breite Palette an Extrakten gegen Herz-Kreislauf­erkrankungen und zur Stärkung von Konstitution oder Abwehr. Auch bei Leber-, Gallen- und Verdauungsbeschwerden kann die Phytotherapie punkten. Zu Bewegungstherapie zählt nicht nur Physiotherapie oder Krankengymnastik. Sie ist wesentlich vielseitiger. Da gibt es die Tanztherapie, Gleichgewichtstraining, Ausdauertraining, Vibrationstraining, Kraft- und Koordinationstraining, isometrische Übungen … die Aromatherapie ist sehr vielseitig. Die Öle werden nicht nur zur Inhalation, als Kompressen und Bäder eingesetzt, sondern auch für Dampfbäder und Massagen. Sehr häufig werden die Aromaöle in Duftlampen verwendet.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche