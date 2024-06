Ihr Gesundheitshoroskop für die Woche vom 10. bis 16. Juni 2024

Der Löwe-Mond ist dem Herz-Kreislauf-System zugeordnet. Alles, was Sie während dieser Mondphase unternehmen, um Ihren Kreislauf zu stärken, ist Erfolg ver­sprechend. Ein zu hoher Blutdruck macht sich erst mal mit harmlosen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Sehstörungen bemerkbar. Bleibt der hohe Blutdruck unbemerkt, können Organschäden an Herz, Gehirn oder an den Beinen auftreten. Tipps für ein gesundes Herz:

Die Nahrung sollte viel Kalium und Bioaktivstoffe enthalten.

Tägliche Bewegung und Ausdauersport senken den Blutdruck.

Günstig ist eine Aromatherapie mit Ylang Ylang und Lavendel.

Die Teekräuter Weißdorn und Mistel senken den Blutdruck sowie grüner Tee und Kombucha.

Bei zu niedrigem Blutdruck helfen Wechselduschen und Atemübungen. Der Kreislauf wird angeregt mit viel Bewegung an frischer Luft. Gute Sportarten sind Schwimmen, Wandern, Radfahren und Gymnastik. Wichtig ist aber, dass man sich nicht zu sehr verausgabt und den Sport regelmäßig ausübt. Angekurbelt wird der Kreislauf auch mit Kampfer und Rosmarin.

