Ihr Gesundheitshoroskop für die Woche vom 24. bis 30. Juni 2024

Wenn der Mond in den Fischen steht, dann sollte man seinen Füßen mehr Aufmerksamkeit schenken. Ein wichtiger Bestandteil ist die Fußpflege. Gesunde Füße tragen uns durchs Leben und verdienen daher besondere Aufmerksamkeit. Eine regelmäßige Fußpflege hilft nicht nur dabei, die Haut weich und geschmeidig zu halten, sondern kann auch dazu beitragen, Probleme wie Hornhaut, Schwielen und eingewachsene Nägel zu vermeiden. Ein wichtiger Schritt in der Fußpflege ist das regelmäßige Waschen und Trocknen der Füße, besonders zwischen den Zehen, um die Bildung von Pilzen und Bakterien zu verhindern. Das Trimmen der Nägel in gerader Linie und das Vermeiden des Schneidens in die Ecken hilft, das Risiko von eingewachsenen Nägeln zu reduzieren. Das regelmäßige Entfernen von überschüssiger Hornhaut mit einem Bimsstein oder einer Feile hilft, die Haut glatt zu halten und das Risiko von Schwielen zu verringern. Das Eincremen der Füße mit einer feuchtigkeitsspendenden Fußcreme trägt dazu bei, Trockenheit und Rissbildung vorzubeugen und die Haut geschmeidig zu halten. Besondere Aufmerksamkeit sollte auch der Auswahl von geeignetem Schuhwerk gewidmet werden. Passende Schuhe tragen zu gesunden Füßen bei.

