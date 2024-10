Ihr Gesundheitshoroskop für die Woche vom 28.10. bis 03.11.2024: Dieser Mond fördert die natürliche Selbstheilung

Ende der Woche steht der Mond im magischen Zeichen Skorpion. Diese starke Mond-Energie regt die Selbstheilungskraft an und man sollte sich in der Mondphase ganz besonders mit der Kräuter- und Naturheilkunde beschäftigen. Sie setzt auf die Kraft der Natur, um Gesundheit zu fördern und Krankheiten vorzubeugen. Sie basiert auf dem Prinzip, den Körper in seiner natürlichen Selbstheilung zu unterstützen.

Ein zentraler Ansatz der Naturheilkunde ist die ganzheitliche Betrachtung des Menschen, bei der Körper, Geist und Seele als Einheit gesehen werden. Pflanzenheilkunde (Phytotherapie) spielt eine wichtige Rolle. Heilpflanzen wie Kamille, Baldrian oder Johanniskraut werden zur Linderung verschiedener Beschwerden eingesetzt – sei es zur Beruhigung, Entzündungshemmung oder Stärkung des Immunsystems. Auch ätherische Öle, die aus Pflanzen gewonnen werden, kommen in der Aromatherapie zum Einsatz und können bei Stressabbau und zur Förderung des Wohlbefindens helfen. Eine gesunde Ernährung ist ein weiterer Grundpfeiler der Naturheilkunde. Frische, unverarbeitete Lebensmittel, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen sind, unterstützen den Körper und können viele Krankheiten vorbeugen. Fasten und Entgiftungskuren helfen, den Körper zu reinigen und das Immunsystem zu stärken. Auch Wasseranwendungen sind bewährt in der Naturheilkunde.