Neumond im Skorpion am 1.11.2024: Er fördert innere Heilung und Transformation!

Während der Neumond seinen Einfluss auf uns ausübt, wirken am 1.11. auch die Kräfte zwischen Merkur (im Skorpion) im Trigon zu Neptun (in den Fischen) auf uns ein. Dieses hat sich zwar bereits in der Nacht gegen 01:33 Uhr ereignet, doch seine Energien halten noch den ganzen Tag über an.

Mit diesem Trigon können wir unsere Bedürfnisse und Wünsche noch besser erkennen und ausdrücken, was an diesem Neumond sehr gelegen kommt. Es fördert auch die Intuition und Vorstellungskraft, wodurch wir uns gut in andere hineinversetzen und Bindungen stärken können. Wir finden jetzt neue Wege und Lösungen, für uns und andere.

Pluto, derzeit im Steinbock und der Herrscherplanet des Skorpions, schenkt zusätzliche Stärke und hilft beim Treffen von Entscheidungen. Dadurch, dass wie schlechtes Karma und Altlasten aus der Vergangenheit endlich hinter uns lassen können, bietet der Neumond die wunderbare Möglichkeit, eine glücklichere Gegenwart und Zukunft zu gestalten.