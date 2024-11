Ihr Gesundheitshoroskop für die Woche vom 4. bis 10. November 2024: Viel schlafen und viel Wasser trinken!

Diese Woche treffen sich Mond und Saturn im Quadrat. Dieser Aspekt schwächt den Stoffwechsel, er lässt ihn auf Sparflamme arbeiten. Der Stoffwechsel ist der Motor unseres Körpers, der für die Umwandlung von Nahrung in Energie sorgt. Um den Stoffwechsel anzuregen, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Regelmäßige Bewegung, insbesondere Krafttraining, ist besonders effektiv, da Muskeln im Ruhezustand mehr Kalorien verbrauchen. Auch ausreichend Schlaf ist wichtig, da er hormonelle Prozesse beeinflusst, die den Stoffwechsel steuern. Eine ausgewogene Ernährung mit genügend Proteinen unterstützt ebenfalls einen aktiven Stoffwechsel, da der Körper mehr Energie zur Verdauung von Proteinen benötigt als für Fette oder Kohlenhydrate. Auch das Trinken von ausreichend Wasser ist entscheidend, da Dehydrierung den Stoffwechsel verlangsamen kann.

Auf der anderen Seite gibt es Faktoren, die den Stoffwechsel schwächen. Eine unausgewogene Ernährung, insbesondere eine kalorienarme Diät, kann den Stoffwechsel verlangsamen, da der Körper in den „Sparmodus“ schaltet. Auch chronischer Stress hat negative Auswirkungen, da er die Freisetzung von Cortisol erhöht, was den Fettabbau hemmt. Ein Mangel an Schlaf und Bewegungsmangel können den Stoffwechsel ebenfalls beeinträchtigen. Wichtig ist, eine Balance zu finden, die den Stoffwechsel optimal unterstützt.