Mars im Löwen ab 4. November 2024: Für 3 Sternzeichen beginnt die erfolgreichste Zeit!

Wenn Mars am 4. November in den feurigen Löwen wechselt, bringt das aufregende Energien in diesen trüben Herbstmonat. Der zuvor herrschende Krebs-Mars hat zwar unser Einfühlungsvermögen gestärkt, uns aber auch in unserer Tatkraft gehemmt, da plötzlich einige Selbstzweifel und Unsicherheiten aktiviert wurden. Doch diese sind mit Mars im Löwen erstmal vergessen!

Aus dem selbstbewussten Löwen heraus hilft Mars uns dabei, die nächsten Wochen mit mehr Stärke und Selbstvertrauen zu meistern. Erst am 6. Januar 2025 wandert Mars dann wieder zurück in den Krebs.

Erfahren Sie hier, wie sich Mars im Krebs auf uns auswirkt und welche drei Sternzeichen sich seine Kräfte zunutze machen.

