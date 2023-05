Ihr Liebeshoroskop 2013: Löwe

2013 rückt das Thema Familie in den Mittelpunkt. Ihre Beziehung wird von Saturn auf den Prüfstand gestellt und hält Ihnen vor Augen, was einer Veränderung bedarf. Hören Sie in sich hinein und achten Sie auf Ihre Bedürfnisse. Für Singles gilt: Überdenken Sie Ihre Ansprüche – vor allem wenn sie sich neu verlieben möchten. Saturn hilft Ihnen dabei, zu sehen, warum es bislang nicht gefunkt hat und was Sie selbst daran ändern können. Die besten Flirtchancen ergeben sich im Hochsommer und im Dezember. Den Silvesterabend könnten Sie schon zu zweit verbringen.

