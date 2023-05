Ihr Liebeshoroskop 2013: Schütze

Die Zeichen stehen dank Jupiter 2013 auf Expansion im familiären Bereich. Möglicherweise denken Sie darüber nach, eine Familie zu Gründen oder mit Ihrem Partner zusammen eine Firma zu gründen. Zu Jahresbeginn stehen die Chancen am besten. Kein Grund zur Sorge besteht im zweiten Halbjahr. Der Haussegen hängt zwar oft schief, allerdings stellt Mars die Harmonie schnell wieder her. Auch wenn der richtige Partner noch fehlt, träumen Singles womöglich von einer Hochzeit in Weiß. Besonders im April, Juni und September haben Sie sprichwörtliche die Qual der Wahl.

