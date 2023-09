Ihr Mantra des Tages für die aktuelle Woche vom 25. September bis 1. Oktober 2023

"Ich nehme die Lektionen des Universums an."

In der Woche ab 25. September 2023 braut sich etwas zusammen. Aber keine Angst – es kommt nicht nur Schlechtes auf uns zu, sondern es wird eine Woche voller Überraschungen und wir können ganz viel dazulernen.

Natürlich ist das nicht immer einfach. Wir fangen aber schon mal recht erfolgreich an, denn am Montag verbinden sich Merkur und Jupiter und das kann die eine oder andere Geldsorge verschwinden lassen. Vielleicht durch eine Beförderung, eine Steuernachzahlung oder sogar durch einen kleinen Gewinn. Jupiter gibt sich alle Mühe, um uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und Merkur hilft ihm dabei, so gut er kann. Das war die gute Nachricht.

Aber auch, wenn die Kasse klingelt, kann am Freitag die Freude darüber ganz schnell zerstört werden. Denn Venus und Uranus streiten sich und das wird eine harte Prüfung für die Liebe. Dass dann der Vollmond auch noch im explosiven Widder steht, hilft nicht wirklich. Es kracht! Und auf einmal ist alles anders. Unser Partner tritt in unser Herz, bis es weint, und wir wollen nur noch raus aus einer Verbindung, die vielleicht nur noch Gewohnheit ist und dadurch auch verletzend. Dass es in dieser Situation Tränen gibt, dass wir uns hilflos, ratlos und wehrlos fühlen, ist völlig verständlich.

Es ist dann wichtig, dass wir uns jemandem anvertrauen, der die Sache von außen und dadurch vielleicht auch etwas klarer sieht als wir. Aber wir vergessen nicht, dass durch ein Liebesaus eine Tür zugemacht wird, damit sich eine neue öffnen kann. Und sobald am Samstag Merkur und Uranus aufeinandertreffen, haben wir neue Ideen und wollen für uns eine bessere, fröhlichere und vor allem freiere Zukunft planen. Wir lösen die Fesseln und wir fliegen davon.

