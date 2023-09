Der Vollmond am 29.09.2023 verspricht großen Umschwung in der Liebe und im Beruf!

Der Widder ist ein Feuerzeichen, welches als mutig und willensstark gilt. Der Widder möchte mit dem Kopf durch die Wand, ist äußerst neugierig und schreckt nicht vor Veränderungen zurück.

Der September-Vollmond hat so die Kraft, auch andere Tierzeichen zum Umschwung zu animieren. Er bringt uns dazu, über unser eigenes Leben und unsere bisherigen Entscheidungen nachzudenken und diese zu hinterfragen. Auch wenn dieser Prozess nicht immer angenehm ist, so ist er zwingend erforderlich für das persönliche Wachstum. Der Erntemond im Widder verleiht uns Mut, Neues auszuprobieren und alte Dinge, die uns nicht guttun, loszulassen, um eine bessere Version von uns selbst zu werden.

Die Zielstrebigkeit, die wir der Widder-Energie zu verdanken haben, wird auch die anderen Tierkreiszeichen dazu bringen, ebenfalls nach den Sternen zu greifen. Vor allem beruflich wird sie das enorm weiterbringen. Der Widder wird die Sternzeichen jedoch auch mit seiner Spontanität anstecken, sodass wir uns auf viele verrückte Abenteuer freuen dürfen. Ganz besonders in der Liebe, da der Widder auch für seine Leidenschaft bekannt ist.

Auch der rückläufige Jupiter, der uns noch bis zum 31. Dezember 2023 begleiten wird, weckt den Drang nach Veränderungen im privaten sowie beruflichen Leben in uns. Die turbulente Vollmond-Zeit im Zeichen Widder und die Auswirkungen des rückläufigen Jupiters werden durch die Waage-Saison, in der wir uns zusätzlich befinden, jedoch ein wenig ausgeglichen. So dürften all die neuen Veränderungen uns nicht zu sehr überrumpeln.