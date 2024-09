Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 16. bis 22. September 2024

"Ich blicke positiv der Zukunft entgegen"

Die neue Woche beginnt ein wenig stressig, weil der Mond sich am Montag und Dienstag auf kritische Aspekte mit Uranus und Jupiter einlässt.

Aber schon am Mittwoch besinnt er sich eines Besseren: Ein Vollmond in den Fischen verbunden mit einer partiellen Mondfinsternis wird zum magischen Glückssymbol am Himmel. Er wendet unseren Blick nach innen, wir spüren innere Ruhe und Frieden, etwas, was wir lange vermisst haben.

Ein Seelenfrieden, der uns ganz unerwartete Glücksgefühle schenkt. Dabei brauchen wir aber auch Köpfchen und Konzentration, denn Merkur trifft sich ebenfalls am Mittwoch mit Saturn, was sich positiv auf unsere Bankkonten auswirken kann, wenn wir uns ganz bewusst darum kümmern. Am besten wäre, wenn wir unser Budget bis zum Jahresende nochmal durchkalkulieren und die eine oder andere Sparmaßnahme ergreifen.

Am Donnerstag wirkt dann das Sonne-Trigon-Uranus stark, was unseren Verstand schneller macht, als wir reden können. Die Gedanken und Ideen sprudeln nur so aus uns heraus und es lohnt sich, immer Zettel und Stift parat zu haben. So vergessen wir die Geistesblitze nicht, die vielleicht erst in ein paar Wochen relevant sein werden.

Am Samstag trifft die Sonne auf Neptun, was uns wegträgt von allem Weltlichen. Wir wollen eintauchen in die Mystik und begeben uns auf Sinnsuche. Und wir dürfen auf Antworten hoffen, sodass wir den wunderbaren Sonntag richtig nutzen können, wenn die Sonne auf Pluto trifft. Das sind sehr starke Energien, die Heilung von körperlichen und geistigen Schmerzen bringen. Ein Leiden nimmt ein Ende und wir können mit der Sonne in der Waage auf eine herrliche Zukunft anstoßen.