Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 22. September 2024

Das Mantra

"Ich nutze diesen Tag"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Genau wie letzte Woche, wird auch diesmal der Sonntag der schönste Tag werden. Das verdanken wir zum einen der Sonne, die sich mit Pluto verbindet und damit tolle Chancen auf Heilung bringt – und zwar innerlich wie äußerlich. Außerdem wandert die Sonne in die Waage, was Streitereien und Ärger beenden kann. Dazu verbindet sich der Mond mit Uranus, was schon morgens für gute Laune sorgt. Es lohnt sich, früh aufzustehen. Der Mond trifft sich dann nacheinander mit Neptun, Pluto und der Sonne, was uns kreativ, stark und vor allem fröhlich macht. Toll!