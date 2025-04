Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 22. April 2025

Das Mantra

„Wenn ich mit Achtsamkeit durchs Leben gehe, vermeide ich Fehler!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Jupiter weiß in dieser Woche nicht so recht, was er will – passend zum Monat April. Am heutigen Dienstag ist er uns aber wohlgesonnen, wenn er sich in einem freundlichen Trigon mit dem Mond verbindet. Das macht gute Laune und wir sehen die kleinen Wunder, die uns täglich begegnen. Jede neue Blüte, jedes grüne Blatt und jeder Sonnenstrahl vermitteln uns die Schönheit der Welt und die Kraft der Natur. Das gibt uns viel Energie und wir können jede Menge schaffen und in die Wege leiten. Jupiter meint es wirklich gut mit uns. Zumindest heute. Am Freitag wird das vermutlich ganz anders aussehen.